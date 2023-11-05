Ромарио против назначения Анчелотти главным тренером сборной Бразилии

Бывший бразильский футболист Ромарио высказался против назначения Анчелотти главным тренером местной сборной. Мотивирует это чемпион мира в США-94 в составе сборной Бразилии тем, что хочет видеть на скамейке «Селесао» бразильского тренера. Он подчеркнул важность связи между тренером и игроками на уровне культурных и языковых особенностей, а также того, что бразильцы должны управлять собой.

«Карло Анчелотти облажался. Мы не хотим, чтобы он был тренером сборной Бразилии. Диниз до конца», - заявил нынешний бразильский сенатор в интервью блогу Panorama Esportivo.

Ромарио защищает временного тренера, которого критикуют за его результаты, и называет его лучшим в истории. Диниз, который также одновременно занимает должность тренера Флуминенсе, был назначен тренером в июле 2023-го и до середины 2024-го года, когда Бразильская федерация футбола (CBF) ожидает, что тренер Реала возьмет на себя руководство командой. Однако официальных потверждений еще не было.

Ранее мы сообщали, что итальянский специалист ведет переговоры с Реалом о продлении контракта.