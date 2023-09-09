Рома заинтересована в трансфере российского футболиста

Римская “Рома” заинтересована в приобретении молодого российского футболиста Егора Пруцева.

20-летний полузащитник в данный момент выступает на правах аренды за словенский клуб «Целе». Правами на него владеет сербская “Црвена Звезда”.

По информации источника Calciomercato.it, представители итальянского клуба побывали на матче Лиги конференций против израильской команды «Маккаби», в котором Пруцев отметился результативной передачей. Там они лично следили за игрой российского футболиста.

Итальянский клуб рассматривает Пруцева как инвестицию на будущее и оценивает его потенциал очень высоко.

До переезда в Европу российский футболист выступал за отечественные «Сочи», «Текстильщик» и «Нефтехимик».

В августе 2022 года он перешел в состав самого титулованного клуба Сербии и подписал с ним четырехлетний контракт.

В мае 2023 года футболист получил гражданство Сербии. Теперь у него есть возможность получить вызов в главную национальную команду страны. До этого он играл за юношеские команды России.