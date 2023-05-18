"Рома" вышла в финал Лиги Европы

В ответном матче ½ финала Лиги Европы римская “Рома” на выезде сыграла вничью с леверкузенским “Байером” со счетом 0:0 и по сумме двух встреч пробилась в финал.

“Байер” Германия – “Рома” Италия - 0:0 - первый матч - 0:1

“Байер": Градецки, Фримпонг, Та (Амири, 86), Тапсоба, Инкапиэ, Баккер (Адли, 73), Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Виртц, Диаби, Азмун.

“Рома": Патрисиу, Челик (Смоллинг, 78), Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола (Залевски, 34), Матич, Пеллегрини, Бове, Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.

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