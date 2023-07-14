"Рома" усилилась защитником сборной Дании

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Лидс Юнайтед” и сборной Дании Расмуса Кристенсена.

Итальянский клуб арендовал 26-летнего футболиста до лета 2024 года. Датчанин будет выступать за римский клуб под вторым номером. Переход состоялся по причине того, что “Лидс Юнайтед” по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги и в следующем сезоне будет играть в Чемпионшипе.

Кристенсен выступает за “Лидс Юнайтед” с 2022 года. Он перешел в английский клуб из “Ред Булл Зальцбург”. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Всего Кристенсен провел за “Лидс Юнайтед” 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он также играл за “Мидтъюлланд” и “Аякс”.

Кристенсен три раза становился чемпионом Австрии в составе “Ред Булл Зальцбург” в сезонах-2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. Также он с клубом из Зальцбурга три раза становился обладателем Кубка Австрии в сезонах-2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. С “Аяксом” датчанин становился чемпионом Нидерландов в сезоне-2018/2019. Также в том же сезоне он выиграл Кубок Нидерландов.

Кристенсен с 2021 года играет за сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 15 матчей и получил одну желтую карточку.