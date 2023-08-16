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"Рома" усилила состав чемпионом Европы

Новости футбола Сегодня, 12:47
"Рома" усилила состав чемпионом Европы "Рома" усилила состав чемпионом Европы

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника парижского “Пари Сен-Жермен” и сборной Португалии Ренату Санчеша.

Итальянский клуб арендовал футболиста сроком на один год. “Рома” заплатит за аренду один миллион евро. Летом 2024 года римляне смогут выкупить трансфера португальца за 15 миллионов евро. В случае того, если Санчеш проведет определенное количество матчей итальянцы будут обязаны выкупить игрока.

25-летний Санчеш выступает за “Пари Сен-Жермен” с лета 2022 года. Он перешел в парижский клуб из “Лилля”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Парижа 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. В составе ПСЖ Санчеш стал чемпионом Франции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Санчеш с 2016 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки. Он становился победителем чемпионата Европы в 2016 году.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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