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"Рома" сообщила о возвращении чемпиона мира

Новости футбола Сегодня, 06:42
"Рома" сообщила о возвращении чемпиона мира Фото: твиттер Ромы

Пресс-служба «Ромы» официально сообщила о переходе полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Соглашение с действующим чемпионом мира рассчитано на два сезона.

Детали финансового соглашения между французским и итальянским клубами не сообщаются. Ранее была информация, что в услугах аргентинца заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

"Возвращение в Рим всегда вызывает особую эмоцию, а играть в футболке "Ромы" — это что-то особенное. Я благодарен болельщикам за тёплый приём и клубу за возможность вернуться в команду, которая помогла мне начать европейскую карьеру. В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, и теперь я стремлюсь продолжать побеждать. Я уверен, что смогу достичь этого с "Ромой", - высказался сам футболист о своем возвращении.

Отметим, что 29-летний Паредес играл в составе римского клуба с 2014 по 2017 год, после чего перебрался в российский “Зенит”.

После ухода из российского клуба он играл за «Ювентус» и «ПСЖ».

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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