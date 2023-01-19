"Рома" согласилась продать своего лидера за 40 миллионов

“Рома” согласилась отпустить хавбека Николо Дзаньоло зимой.

Как сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио, за 23-летнего футболиста римский клуб надеется получить 35-40 млн евро.

По данным СМИ, в услугах игрока сборной Италии заинтересованы “Тоттенхэм”, “Вест Хэм” и дортмундская “Боруссия”.

Напомним, что контракт итальянца рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 17 матчей во всех турнирах, в которых на его счету 2 гола и 1 результативная передача.