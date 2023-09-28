ВИДЕО. Рома проиграла третий матч с начала сезона и занимает 16 место в Серии А

Рома снова проиграла в матче итальянской Серии А. Команда Жозе Моуринью в игре 6 тура потерпела разгромное поражение от Дженоа 1:4.

Исландский нападающий Дженоа Гюдмюндссон забил первый гол в ворота “волков” уже на пятой минуте. Вскоре Рома благодаря Кристанте сравняла счет. Однако еще до перерыва Ретеги забил второй гол Дженоа сегодня. Во втором тайме “грифоны” забили еще два гола Роме: Торсби и Мессиас.

После шести туров Рома занимает шестнадцатое место в Серии А. У команды пять очков (одна победа, две ничьи и три поражения). Вторую победу в этом сезоне команда Жозе Моуринью одержала в Лиге Европы УЕФА, обыграв молдавский Шериф 2:1.

60-летний Жозе Моуринью тренирует Рому с лета 2021 года. За это время он выиграл Лигу конференций УЕФА и стал финалистом Лиги Европы УЕФА.

Ранее мы сообщали, что Моуринью хочет подписать Джейдона Санчо в Рому.