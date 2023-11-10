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Рома проиграла Славии. Моуринью выделил лишь одного игрока своей команды

Новости футбола Сегодня, 01:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Рома проиграла Славии. Моуринью выделил лишь одного игрока своей команды Фото: твиттер УЕФА

После поражения "Ромы" со счетом 0:2 от "Славии" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы, главный тренер команды Жозе Моуринью назвал лишь одного подопечного, игра которого ему понравилась.

"Результат был заслуженным, как в плане успеха "Славии", так и в негативном смысле для нас. В игре ничего не понравилось. Я уже поговорил с игроками в раздевалке до встречи с журналистами, что не делаю обычно. О том, о чем мы говорили, останется между нами. Честно говоря, я хочу быть абсолютно честным по отношению к парням из "Славии", они полностью заслужили победу.

Мы имели возможность сделать счет 1:1, но в целом наша игра была ужасной.

Однако есть что-то, что мне понравилось - игра Эдоардо Бове. Ему всего 20 лет, но одного игрока недостаточно для победы. Сегодня мы все заслужили поражение, кроме Бове", - цитирует Моуринью Football Italia.

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