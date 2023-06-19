"Рома" продлила контракт с полузащитником сборной Италии

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Брайаном Кристанте.

Новое соглашение между 28-летним футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2027 года.

Кристанте перешел в “Рому” летом 2018 года из “Аталанты" на правах аренды за пять миллионов евро. Спустя год римляне выкупили трансфер игрока за 22 миллиона евро. Всего он провел за клуб 228 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за “Милан”, “Бенфику”, “Палермо” и “Пескару”. За сборную Италии сыграл 32 матча и забил два гола.