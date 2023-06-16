"Рома" продлила контракт с опытным защитником

Римская “Рома” на официальном сайте объявила о продлении контракта с английским центральным защитником Крисом Смоллингом.

Новое соглашение между 33-летним футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2025 года.

Смоллинг перешел в “Рому” летом 2019 года из “Манчестер Юнайтед” на правах аренды за три миллиона евро. Спустя год римляне выкупили трансфер игрока за 15 миллионов евро. Всего он провел за римлян 143 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. За сборную Англии сыграл 31 матч и забил один гол.