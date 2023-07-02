"Рома" продлила контракт с опытным вингером

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о продлении контракта с вингером Стефаном Эль-Шаарави.

Новое соглашение между 30-летним футболистом и итальянским клубом будет действовать до лета 2025 года.

Эль-Шаарави перешел в “Рому” в январе 2016 года из “Милана” на правах аренды за 1,4 миллиона евро. Спустя полгода римский клуб выкупил трансфер игрока за 13 миллионов евро. Летом 2019 года “Рома” продала Эль-Шаарави в “Шанхай Шеньхуа” за 16 миллионов евро. В январе 2021 года он вернулся в итальянский клуб на правах свободного агента.

Всего Эль-Шаарави провел за “Рому” 231 матч во всех турнирах, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. За сборную Италии сыграл 29 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Победитель Лиги Конференций, обладатель Кубка Китайской футбольной ассоциации.