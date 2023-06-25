"Рома" продлила контракт с нападающим, который не забил ни одного гола

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Андреа Белотти.

Новое соглашение между 29-летним нападающим и итальянским клубом будет действовать до лета 2025 года.

Белотти перешел в “Рому” летом 2022 года из “Торино” на правах свободного агента. Всего он провел за римский клуб 31 матч в чемпионате Италии, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. В Лиге Европы он забил три гола в 14 матчах. Также он сыграл один матч в Кубке Италии и забил один гол.