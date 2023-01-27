"Рома" поставила Дзаньоло ультиматум

Хавбек “Ромы” Николо Дзаньоло точно покинет клуб зимой.

Как пишет источник, руководство римлян поставило ультиматум перед футболистом.

Как известно, Дзаньоло зимой хотел перейти в “Милан”, в то время как “Борнмут” уже договорился о трансфере с “Ромой”. В связи с этим миланский клуб прекратил борьбу за футболиста.

Теперь же в “Роме” заняли жесткую позицию в отношении игрока. Ему предлагают либо перейти в “Борнмут”, либо остаться в “Роме”, но без игровой практики.

Есть вероятность, что при втором варианте футболист не сыграет за римлян до окончания срока, а именно до лета 2024 года.