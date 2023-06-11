"Рома" подписала лидера "Лиона"

Пресс-служба “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Лиона” Уссема Ауара.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с лионцами истекает 30 июня 2023 года. Римляне подписали с игроком контракт до лета 2028 года. Он будет играть за новый клуб под 22-м номером.

24-летний Ауар выступал за “Лион” с 2015 года. Всего он провел за клуб 233 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 36 результативных передач. За сборную Франции сыграл 1 матчю