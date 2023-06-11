"Рома" подписала лидера "Лиона"
Новости футбола Сегодня, 10:23
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Лиона” Уссема Ауара.
Футболист достался итальянскому клубу бесплатно, так как его контракт с лионцами истекает 30 июня 2023 года. Римляне подписали с игроком контракт до лета 2028 года. Он будет играть за новый клуб под 22-м номером.
24-летний Ауар выступал за “Лион” с 2015 года. Всего он провел за клуб 233 матча во всех турнирах, забил 41 гол и отдал 36 результативных передач. За сборную Франции сыграл 1 матчю
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