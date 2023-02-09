"Рома" официально избавилась от проблемного Дзаньоло

Полузащитник “Ромы” Николо Дзаньоло стал игроком “Галатасарая”.

Об этом сообщили на сайте итальянской команды.

О финансовых деталях сделки пока не сообщается. Известно, что речь идет о полноценном контракте.

Недавно Николо исключили из основной команды из-за конфликта с руководством клуба, из-за чего ему срочно искали новый клуб.

В этом розыгрыше Серии А хавбек провел 13 матчей, забил один гол и получил четыре предупреждения.