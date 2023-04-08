"Рома" одержала тяжелую гостевую победу в Серии А
Новости футбола Сегодня, 14:34
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Италии римская “Рома” на выезде обыграла туринский “Торино” со счетом 1:0.
Единственный гол в начале матча забил Пауло Дибала.
“Рома”, набрав 53 очка, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. “Торино” с 38 очками остался на 11-й позиции.
“Торино” – “Рома” - 0:1 (0:1)
Гол: Дибала, 8 (с пенальти) - 0:1
“Торино”: Милинкович-Савич, Синго, Гравийон (Влашич, 62), Схюрс, Буонджорно (Карамо, 79), Родригес, Миранчук, Радонич (Лазаро, 79), Риччи (Джиджи, 62), Гинейтис, Санабрия (Пеллегри, 62).
“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Льоренте, Манчини, Спинаццола, Залевски, Матич, Пеллегрини, Вейналдум, Кристанте, Абрахам, Эль-Шаарави, Дибала, Сольбаккен.
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