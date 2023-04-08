"Рома" одержала тяжелую гостевую победу в Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии римская “Рома” на выезде обыграла туринский “Торино” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале матча забил Пауло Дибала.

“Рома”, набрав 53 очка, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. “Торино” с 38 очками остался на 11-й позиции.

“Торино” – “Рома” - 0:1 (0:1)

Гол: Дибала, 8 (с пенальти) - 0:1

“Торино”: Милинкович-Савич, Синго, Гравийон (Влашич, 62), Схюрс, Буонджорно (Карамо, 79), Родригес, Миранчук, Радонич (Лазаро, 79), Риччи (Джиджи, 62), Гинейтис, Санабрия (Пеллегри, 62).

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Льоренте, Манчини, Спинаццола, Залевски, Матич, Пеллегрини, Вейналдум, Кристанте, Абрахам, Эль-Шаарави, Дибала, Сольбаккен.

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