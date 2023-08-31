Рома объявила о переходе звездного нападающего

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Итальянский клуб арендовал футболиста сроком на один год. “Рома” заплатит за аренду форварда шесть миллионов евро. Ради перехода в римский клуб Лукаку согласился пойти на уменьшение зарплаты, которая теперь составит семь миллионов евро в год.

В прошлом сезоне “Рома” заняла шестое место в чемпионате Итилии и получила право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

30-летний Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 30-летний Лукаку на правах аренды играл за “Интер”. Он провел за миланский клуб 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.