"Рома" нацелилась на ветерана "Реала"

Римская “Рома” проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского “Реала” Луке Модричу, сообщает Defensa Central.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. На переходе хорвата настаивает главный тренер римлян Жозе Моуринью, который работал с ним в период работы в “Реале”.

В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативных передач.

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