"Рома" нацелилась на ветерана "Реала"
Новости футбола Сегодня, 12:43
Римская “Рома” проявляет интерес к хорватскому полузащитнику мадридского “Реала” Луке Модричу, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. На переходе хорвата настаивает главный тренер римлян Жозе Моуринью, который работал с ним в период работы в “Реале”.
В нынешнем сезоне 37-летний Модрич провел за “Реал” 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативных передач.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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