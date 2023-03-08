"Рома" нацелилась на топ-тренера

“Рома” проявляет интерес к немецкому специалисту Томасу Тухелю, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру в качестве возможной замены нынешнему наставнику Жозе Моуринью, который может покинуть команду по окончании сезона.

49-летний Тухель в сентябре 2022 года был уволен из “Челси” и с тех пор является безработным. Ранее сообщалось, что он хотел бы возглавить “Барселону” или “Реал”.

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