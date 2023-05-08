"Рома" нашла замену Моуринью в Серии А

Новым главным тренером “Ромы” может стать наставника “Болоньи” Тьяго Мотта, сообщает TuttomercatoWeb.

По сведениям источника, руководство римского клуба рассматривает вариант с назначением специалиста в качестве замены нынешнему тренеру Жозе Моуринью, который может быть отправлен в отставку в случае не выхода “волков” в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне “Болонья” под руководством 40-летнего Мотты занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А после 33 туров.

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