"Рома" нашла замену Дзаньоло в АПЛ

Римская “Рома” проявляет интерес к нападающему лондонского “Челси” и сборной Марокко Хакиму Зиешу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе римлян африканец может заменить Николо Дзаньоло, который близок к переходу в “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 29-летний Зиеш провел за “Челси” 15 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Зидан хочет возглавить “Ювентус”.