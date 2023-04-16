"Рома" Моуринью уверенно выиграла в домашнем матче Серии А

В матче 30-го тура чемпионата Италии римская “Рома” на своем поле обыграла удинский “Удинезе” со счетом 2:0.

Победу “волкам” принесли голы Эдоардо Бове и Лоренцо Пеллегрини.

“Рома”, набрав 56 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. “Удинезе” с 39 очками остался на 12-й позиции.

“Рома” – “Удинезе” - 2:0 (1:0)

Голы: Бове, 37 - 1:0, Пеллегрини, 55 - 2:0

“Рома”: Руй Патрисиу, Челик (Спинаццола, 75), Смоллинг, Льоренте, Манчини, Вейналдум (Матич, 61), Кристанте, Пеллегрини, Бове, Белотти (Абрахам, 74), Эль-Шаарави (Залевски, 74).

“Удинезе”: Сильвестри, Эхизибуэ (Эбоселе, 71), Родриго Бекао, Перес, Бийол, Удоджи, Уолас, Ловрич (Несторовски, 78), Самарджич (Пафунди, 78), Перейра, Саксесс (Товен, 79).

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