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"Рома" Моуринью уверенно победила в Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:36
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле обыграла “Эмполи” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Рожера Ибаньеса и Тэмми Абрахама.

“Рома”, набрав 40 очков, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. “Эмполи” с 26 очками остался на 10-й позиции.

“Рома” – “Эмполи” - 2:0 (2:0)
Голы: Рожер, 2 - 1:0, Абрахам, - 2:0

“Рома”: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Белотти, 90), Залевски (Льоренте, 90), Дибала (Бове, 70), Абрахам, Эль-Шаарави (Челик, 84).

“Эмполи”: Викарио, Эбуэхи (Стоянович, 82), Луперто, де Винтер, Паризи, Акпа-Акпро (Хендерсон, 74), Марин, Бандинелли (Пьяца, 83), Бальданци, Капуто (Пикколи, 62), Сатриано (Камбьяги, 62).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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