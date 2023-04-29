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"Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом"

Новости футбола Сегодня, 16:09
"Рома" Моуринью упустила победу над "Миланом" Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Италии “Рома” и “Милан” сыграли вничью со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в концовке встречи. На 94-й минуте счет открыл Тэмми Абрахам, но на 97-й - гостей от поражения спас Алексис Салемакерс.

“Милан”, набрав 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 57 очками осталась на пятой позиции.

“Рома” – “Милан” - 1:1 (0:0)
Голы: Абрахам, 90+4 - 1:0, Салемакерс, 90+7 - 1:1

“Рома”: Патрисиу, Челик, Манчини, Кумбула (Бове, 15; Камара, 89), Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Эль-Шаарави, 46), Абрахам (Сольбаккен, 90).

“Милан”: Меньян, Калабрия, Кьер (Калулу, 73), Томори (Тиав, 46), Эрнандес, Крунич, Беннасер (де Кетеларе, 73), Браим Диас (Салемакерс, 56), Тонали, Рафаэл Леау, Жиру (Ориги, 88).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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