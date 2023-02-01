"Рома" Моуринью сенсационно вылетела из Кубка Италии
Новости футбола Сегодня, 17:06
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче ¼ финала Кубка Италии “Кремонезе” на выезде обыграл “Рому” со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.
Победу гостям принесли гол Сириля Дессерса и автогол Зеки Челика. У хозяев отличился Андреа Белотти.
“Рома” – “Кремонезе” - 1:2 (0:1)
Голы: Дессерс, 28 (с пенальти) - 0:1, Челик, 49 (автогол) - 0:2, Белотти, 90+4 - 1:2
“Рома”: Руй Патрисиу, Челик, Манчини (Смоллинг, 46), Кумбула (Матич, 46), Рожер, Кристанте (Залевски, 46), Пеллегрини, Вольпато (Дибала, 46), Белотти, Тахирович (Абрахам, 57), Эль-Шаарави.
“Кремонезе”: Сарр, Бьянкетти, Феррари, Айву, Гильоне, Мейте, Кастаньетти (Гальдамес, 83), Пикель (Бенасси, 64), Дессерс (Окереке, 46), Тсаджу (Чиофани, 67), Афена-Гьян (Валери, 46).
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