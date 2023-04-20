"Рома" Моуринью с крупной победой вышла в полуфинал Лиги Европы

В ответном матче ½ финала Лиги Европы римская “Рома” на своем поле разгромила роттердамский “Фейеноорд” со счетом 4:1 и пробилась в полуфинал.

Победу итальянскому клубу принесли голы Леонардо Спинаццолы, Пауло Дибалы, Стефана Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини. У гостей отличился Игор Пайшао.

В полуфинале “Рома” сыграет с “Севильей”.

“Рома” Италия – “Фейеноорд” Нидерланды - 4:1 (0:0) - первый матч - 0:1

Голы: Спинаццола, 60 - 1:0, Пайшао, 80 - 1:1, Дибала, 89 - 2:1, Эль-Шаарави, 101 - 3:1, Пеллегрини, 109 - 4:1

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг (Челик, 78), Льоренте (Рожер, 72), Манчини, Спинаццола, Залевски (Дибала, 73), Вейналдум (Эль-Шаарави, 21; Кумбула, 105), Матич, Кристанте, Пеллегрини, Белотти (Абрахам, 72).

“Фейеноорд”: Бейло, Гертрюйда, Траунер (Дилросун, 105), Ганцко, Хартман (Лопес, 105), Шиманьски (Педерсен, 90), Кекчю, Виффер (Бульяуде, 105), Джаханбахш (Данило, 74), Идрисси (Игор Пайшао, 64), Хименес.

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