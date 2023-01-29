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"Рома" Моуринью проиграла лидеру Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:47
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Италии неаполитанский “Наполи” на своем поле обыграл римскую “Рому” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Виктора Осимхена и Джованни Симеоне. У гостей отличился Стефан Эль-Шаарави.

“Наполи”, набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 37 очками осталась на шестой позиции.

“Наполи” – “Рома” - 2:1 (1:0)
Голы: Осимхен, 17 - 1:0, Эль-Шаарави, 75 - 1:1, Симеоне, 86 - 2:1

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 69), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 90), Замбо-Ангисса, Лосано (Симеоне, 76), Осимхен (Распадори, 76), Кварацхелия (Элмаз, 68).

“Рома”: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Эль-Шаарави, 46), Матич (Тахирович, 83), Кристанте (Вольпато, 89), Пеллегрини (Бове, 83), Залевски, Дибала, Абрахам (Белотти, 73).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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