"Рома" Моуринью проиграла "Интеру"

В матче 34-го тура чемпионата Италии римская “Рома” на своем поле проиграла миланскому “Интеру” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Федерико Димарко и Ромелу Лукаку.

“Интер”, набрав 63 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 58 очками осталась на седьмой позиции.

“Рома” – “Интер” - 0:2 (0:1)

Голы: Димарко, 33 - 0:1, Лукаку, 74 - 0:2

“Рома”: Патрисиу, Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола, Залевски (Миссори, 90), Матич (Тахирович, 90), Пеллегрини, Камара (Пизилли, 90), Бове (Дибала, 72), Белотти (Абрахам, 75).

“Интер”: Онана, Думфрис (Белланова, 60), Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (де Врей, 71), Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 71), Барелла (Гальярдини, 82), Корреа (Мартинес, 60), Лукаку.

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