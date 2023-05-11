"Рома" Моуринью победила в полуфинале Лиги Европы

В первом матче ½ финала Лиги Европы римская “Рома" на своем поле обыграла леверкузенский “Байер” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Эдоардо Бове.

Ответный матч “Байер” - “Рома” состоится 18 мая в Германии.

“Рома” Италия – “Байер” Германия - 1:0 (0:0)

Гол: Бове, 62 - 1:0

“Рома”: Патрисиу, Челик, Манчини, Рожер, Кристанте, Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Бове (Вейналдум, 76), Белотти (Дибала, 77), Абрахам.

“Байер”: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну (Баккер, 36), Инкапиэ, Андрих (Амири, 90), Паласиос, Виртц, Диаби (Адли, 72), Гложек (Азмун, 72).

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