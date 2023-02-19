"Рома" Моуринью победила аутсайдера Серии А
Новости футбола Сегодня, 16:44
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле обыграла “Верону” со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Ола Сольбаккен.
“Рома”, набрав 44 очка, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 17 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
“Рома” – “Верона” - 1:0 (1:0)
Гол: Сольбаккен, 45 - 1:0
“Рома”: Патрисиу, Карсдорп (Челик, 70), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Кристанте, Бове, Эль-Шаарави (Вейналдум, 87), Абрахам (Белотти, 15), Сольбаккен (Залевски, 70).
“Верона”: Монтипо, Депаоли, Давидович, Маньяни, Хин (Коппола, 46), Дойг (Абильгор, 84), Лазович (Браф, 60), Тамез, Дуда, Нгонж (Каллон, 76), Гайч (Лазанья, 59).
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