"Рома" Моуринью одержала сложную победу в Серии А
Новости футбола Сегодня, 12:31
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле обыграла “Болонью” со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Лоренцо Пеллегрини.
“Рома”, набрав 27 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 19 очками осталась на 11-й позиции.
“Рома” – “Болонья” - 1:0 (1:0)
Гол: Пеллегрини, 6 (с пенальти) - 1:0
“Рома”: Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Абрахам, 60), Дибала (Бове, 74), Тахирович (Матич, 64), Эль-Шаарави (Залевски, 64).
“Болонья”: Скорупски, Пош (Пююхтя, 82), Сумаоро, Лукуми, Ликояннис (Камбьязо, 65), Медель (Схаутен, 65), Сориано (Эбишер, 57), Домингес, Фергюсон, Арнаутович, Орсолини.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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