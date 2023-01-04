"Рома" Моуринью одержала сложную победу в Серии А

В матче 16-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле обыграла “Болонью” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Лоренцо Пеллегрини.

“Рома”, набрав 27 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. “Болонья” с 19 очками осталась на 11-й позиции.

“Рома” – “Болонья” - 1:0 (1:0)

Гол: Пеллегрини, 6 (с пенальти) - 1:0

“Рома”: Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Абрахам, 60), Дибала (Бове, 74), Тахирович (Матич, 64), Эль-Шаарави (Залевски, 64).

“Болонья”: Скорупски, Пош (Пююхтя, 82), Сумаоро, Лукуми, Ликояннис (Камбьязо, 65), Медель (Схаутен, 65), Сориано (Эбишер, 57), Домингес, Фергюсон, Арнаутович, Орсолини.

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