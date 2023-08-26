Рома Моуринью объявила о переходе известного нападающего сборной Ирана

Пресс-служба римской “Ромы” на официальном сайте объявила о переходе нападающего леверкузенского “Байера” и сборной Ирана Сердара Азмуна.

Итальянский клуб арендовал футболиста сроком на один год. Летом 2024 года “Рома” будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера форварда за 12 миллионов евро. Иранец будет выступать за новым клуб под 17-м номером.

28-летний Азмун выступает за “Байер” с января 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из зенита. Сумма трансфера составила два миллиона 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Леверкузена 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Азмун с 2014 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 71 матч, забил 45 голов и отдал девять результативных передач, а также получил 11 желтых карточек.

“Рома” в прошлом сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Таким образом, римский клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.