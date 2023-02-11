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"Рома" Моуринью не смогла выиграть в гостевом матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:03
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии “Рома” на выезде сыграла вничью с “Лечче” со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в начале встречи благодаря автоголу Рожера Ибанеса. На 17-й минуте равновесие восстановил Пауло Дибала.

“Рома”, набрав 41 очко, вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 24 очками остался на 14-й позиции.

“Лечче” – “Рома” - 1:1 (1:1)
Голы: Рожер, 7 (автогол) - 1:0, Дибала, 17 (с пенальти) - 1:1

“Лечче”: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Галло (Пеццелла, 74), Блен, Юлманд, Гонсалес (Аскильдсен, 67), Ди Франческо (Уден, 88), Эспето (Банда, 74), Коломбо (Волькерлинг, 67).

“Рома”: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич (Вейналдум, 83), Кристанте, Пеллегрини (Сольбаккен, 88), Залевски, Дибала, Абрахам (Белотти, 83), Эль-Шаарави.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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