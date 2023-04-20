"Рома" Моуринью нацелилась на защитника "Барселоны"

“Рома” проявляет интерес к французскому защитнику “Барселоны” Самуэлю Умтити, который выступает за “Лечче” на правах аренды, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы продать игрока, так как на него не рассчитывает тренерский штаб. Ранее сообщалось, что французом также интересуются “Милан” и “Интер”.

В нынешнем сезоне 29-летний Умтити провел за “Лечче” 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с “Барселоной” действует до лета 2026 года.

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