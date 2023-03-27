"Рома" Моуринью нацелилась на экс-защитника "Барселоны"

“Рома” проявляет интерес к португальскому защитнику “Вулверхэмптона” Нелсону Семеду, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансфреное окно, когда у него завершается контракт с “волками”. Английский клуб может воспользоваться опцией продления соглашения на два сезона, но в случае вылета команды в Чемпионшип португалец станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 29-летний Семеду провел за “Вулверхэмптон” 31 матч во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.

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