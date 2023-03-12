"Рома" Моуринью дома проиграла середняку Серии А

В матче 26-го тура чемпионата Италии “Рома” на своем поле проиграла “Сассуоло” со счетом 3:4.

Победу гостям принесли дубль Армана Лорьянте, голы Доменико Берарди и Андреа Пинамонти. У хозяев отличились Никола Залевски, Пауло Дибала и Джорджиньо Вейналдум. Стоит отметить, что римляне целый тайм играли вдесятером из-за удаления Мараша Кумбулы.

“Сассуоло”, набрав 33 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. “Рома” с 47 очками осталась на пятой позиции.

“Рома” – “Сассуоло” - 3:4 (1:3)

Голы: Лорьянте, 13 - 0:1, Лорьянте, 18 - 0:2, Залевски, 26 - 1:2, Берарди, 45+4 (с пенальти) - 1:3, Дибала, 50 - 2:3, Пинамонти, 75 - 2:4, Вейналдум, 90+5 - 3:4

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Кумбула, Рожер, Спинаццола (Карсдорп, 46), Вейналдум, Матич (Камара, 56), Бове (Дибала, 46), Залевски (Вольпато, 77), Эль-Шаарави, Абрахам (Майхшак, 77).

“Сассуоло”: Консильи, Толян, Феррари, Руан (Эрлич, 64), Рожерио (Маркицца, 88), Лопес (Обианг, 64), Фраттези, Матеус Энрике, Берарди (Байрами, 76), Пинамонти, Лорьянте (Дефрель, 76).

Удаление: Кумбула (45+3).

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