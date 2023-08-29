Рома Моуринью договорилась о переходе звезды Челси

Римская “Рома”, которую тренирует Жозе Моуринью, договорилась о переходе нападающего лондонского “Челси” Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, итальянский клуб арендует футболиста до лета 2024 года. “Рома” заплатит за аренду около шести миллионов евро. Ради перехода в клуб из Рима Лукаку согласился на снижение зарплаты с 20 до семи миллионов евро в год. Зарплату бельгийцу полностью будет платить римский клуб.

Лукаку впервые перешел в “Челси” летом 2011 года из “Андерлехта”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. В 2014 году форвард перешел в “Эвертон” за 35 миллионов евро. Летом 2021 года форвард вернулся в “Челси” за 113 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 59 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 30-летний Лукаку на правах аренды играл за “Интер”. Он провел за миланский клуб 37 матчей, забил 14 голов и отдал семь результативных передач.