"Рома" Моуринью добилась победы над "Ювентусом"

В матче 25-го тура чемпионата Италии римская “Рома” на своем поле обыграла туринский “Ювентус” со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Джанлука Манчини.

“Рома”, набрав 47 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Ювентус” с 35 очками остался на восьмой позиции.

“Рома” – “Ювентус” - 1:0 (0:0)

Гол: Манчини, 53 - 1:0

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум (Бове, 73), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Белотти, 86), Залевски (Карсдорп, 64), Дибала (Абрахам, 73).

“Ювентус”: Щесны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, Бремер, Куадрадо (Кин, 89), Костич (Погба, 77), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 77), Фаджоли (Кьеза, 59), Влахович.

Удаление: Кин (90).

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