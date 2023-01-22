"Рома" Моуринью добыла гостевую победу в Серии А

В матче 19-го тура чемпионата Италии “Рома” на выезде обыграла “Специю” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.

“Рома”, набрав 37 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 18 очками осталась на 15-й позиции.

“Специя” – “Рома” - 0:2 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 45 - 0:1, Абрахам, 49 - 0:2

“Специя”: Дронговски, Хольм (Феррер, 13), Кальдара, Амьян, Христов (Эспозито, 46), Ампаду, Реца (Браганса Моутинью, 79), Бурабия (Коваленко, 55), Агудело, Джаси, Верде (Мальдини, 46).

“Рома”: Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте (Камара, 90), Эль-Шаарави (Бове, 71), Дибала (Белотти, 85), Абрахам (Сольбаккен, 90), Залевски.

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