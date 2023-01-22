"Рома" Моуринью добыла гостевую победу в Серии А
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии “Рома” на выезде обыграла “Специю” со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.
“Рома”, набрав 37 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Специя” с 18 очками осталась на 15-й позиции.
“Специя” – “Рома” - 0:2 (0:1)
Голы: Эль-Шаарави, 45 - 0:1, Абрахам, 49 - 0:2
“Специя”: Дронговски, Хольм (Феррер, 13), Кальдара, Амьян, Христов (Эспозито, 46), Ампаду, Реца (Браганса Моутинью, 79), Бурабия (Коваленко, 55), Агудело, Джаси, Верде (Мальдини, 46).
“Рома”: Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте (Камара, 90), Эль-Шаарави (Бове, 71), Дибала (Белотти, 85), Абрахам (Сольбаккен, 90), Залевски.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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