Римская “Рома”, которую тренирует португальский тренер Жозе Моуринью, близка к трансферу нападающего леверкузенского “Байера” и сборной Ирана Сердара Азмуна, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский и немецкий клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Форвардом также интересовались “Милан” и клуб зенит из страны-террориста.

28-летний Азмун выступает за “Байер” с января 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из зенита. Сумма трансфера составила два миллиона 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Леверкузена 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Азмун с 2014 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 71 матч, забил 45 голов и отдал девять результативных передач, а также получил 11 желтых карточек.

“Рома” в прошлом сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Таким образом, римский клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.