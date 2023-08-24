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Рома Моуринью близка к трансферу нападающего сборной Ирана

Новости футбола Сегодня, 12:45
Рома Моуринью близка к трансферу нападающего сборной Ирана Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Римская “Рома”, которую тренирует португальский тренер Жозе Моуринью, близка к трансферу нападающего леверкузенского “Байера” и сборной Ирана Сердара Азмуна, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский и немецкий клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Форвардом также интересовались “Милан” и клуб зенит из страны-террориста.

28-летний Азмун выступает за “Байер” с января 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из зенита. Сумма трансфера составила два миллиона 500 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Леверкузена 44 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.

Азмун с 2014 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 71 матч, забил 45 голов и отдал девять результативных передач, а также получил 11 желтых карточек.

“Рома” в прошлом сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Таким образом, римский клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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