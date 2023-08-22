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Рома Моуринью близка к покупке нападающего сборной Колумбии

Новости футбола Сегодня, 01:55
Рома Моуринью близка к покупке нападающего сборной Колумбии Фото: инстаграм Дувана Сапаты/Автор неизвестен

Нападающий “Аталанты” из Бергамо и сборной Колумбии Дуван Сапата близок к переходу в римскую “Рому”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, римский клуб может заплатить за футболиста восемь миллионов евро. В ближайшее время форвард прилетит в Рим, чтобы пройти медицинское обследование. В составе “Ромы” колумбиец заменит английского нападающего Тэмми Абрахама, который получил тяжелую травму и выбыл из строя на несколько месяцев.

32-летний Сапата выступает за “Аталанту” с лета 2018 года. Он перешел в клуб из Бергамо из генуэзской “Сампдории” на правах аренды за 14 миллионов евро. Спустя два года “Аталанта” выкупила трансфер форварда за 12 миллионов евро. Всего он провел за клуб 190 матчей во всех турнирах, забил 81 гол и отдал 43 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее он также играл за “Америку”, “Эстудиантес”, “Наполи” и “Удинезе”.

Сапата с 2017 года играет за сборную Колумбии. Всего он провел за колумбийскую национальную команду 34 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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