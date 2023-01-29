"Рома" могла купить лидера "Аякса", но трансфер сорвался
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Душана Тадича/Автор неизвестен
Римская “Рома” была близка к приобретению сербского полузащитника амстердамского “Аякса” Душана Тадича, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста, но трансфер сорвался, так как полузащитник римлян Николо Дзаньоло отказался перейти в “Борнмут”, так как дал обещание перейти в “Милан”.
В нынешнем сезоне 34-летний Тадич провел за “Аякс” 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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