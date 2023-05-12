"Рома" и "Милан" поборются за австрийского "Ибрагимовича"

"Рома" и "Милан" проявляют интерес к нападающему “Болоньи” и сборной Австрии Марко Арнаутовичу, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, римский и миланский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Болонцы оценивают игрока в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне 34-летний Арнаутович провел за “Болонью” 19 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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