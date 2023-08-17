"Рома" хочет усилить состав нападающим "Челси"

Римская “Рома” проявляет интерес к нападающему лондонского “Челси” и сборной Албании Армандо Брое, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до лета 2024 года. Впрочем, “аристократы” пока отказываются отпускать форварда, который продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.

21-летний Броя является воспитанником “Челси”. Он выступает за первую команду лондонского клуба с 2019 года. Всего он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Форвард играл на правах аренды за “Витесс” и “Саутгемптон”. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

Броя с 2020 года играет за сборную Албании. Всего он провел за албанскую национальную команду 17 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Рома” в прошлом сезоне финишировала на шестом месте в Серии А. Таким образом, римский клуб получил право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.