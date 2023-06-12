"Рома" хочет продлить контракт с Дибалой, но с одним условием

Римская “Рома” хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен убрать из контракта игрока фиксированную сумму отступных. Сейчас аргентинца могут выкупить итальянские клубы за 20 миллионов евро, зарубежные клубы - за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Дибала провел за “Рому” 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.