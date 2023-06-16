"Рома" хочет купить украинского полузащитника "Шахтера"

Римская “Рома” проявляет интерес к полузащитнику донецкого “Шахтера” Артему Бондаренко, сообщил ассистент спортивного директора “горняков” Карло Николини TvPlay.it.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Украинцы оценивают игрока в 15-20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Бондаренко провел за “Шахтер” 38 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.