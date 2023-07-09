"Рома" хочет купить нападающего сборной Испании

Римская “Рома” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морате, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер римлян Жозе Моуринью в последнее время несколько раз звонил 30-летнему испанцу и уговаривал его перейти в “Рому”. Также форвард уговаривает нападающий римлян Пауло Дибала. Проблемой может стать трансферная стоимость игрока и его зарплата. “Атлетико” хочет получить за футболиста не менее 22 миллионов евро, а его зарплата составляет 5,2 миллиона евро в год.

Мората перешел в “Атлетико” в январе 2019 года из “Челси” на правах аренды за 18 миллионов евро. Летом 2020 года мадридский клуб выкупил трансфер форварда за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне Мората провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.