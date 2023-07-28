"Рома" хочет купить чемпиона Европы из ПСЖ

Римская “Рома” проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Португалии Ренату Санчешу, сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем сайте.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Данный вариант не устраивает французский клуб, который хочет сразу продать игрока и намерен получить за него не менее 20 миллионов евро.

25-летний Санчеш выступает за ПСЖ с лета 2022 года. Он перешел в парижский клуб из “Лилля”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Парижа 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. В составе ПСЖ Санчеш стал чемпионом Франции в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее он также играл за “Бенфику”, “Баварию” и “Суонси Сити”.

Санчеш с 2016 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 32 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки. Он становился победителем чемпионата Европы в 2016 году.