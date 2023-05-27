“Рома” готова продать звездного нападающего

“Рома” готова продать нападающего Тэмми Абрахама, но только по цене, которая устроит клуб.

Несмотря на то, что 25-летний футболист высказывался неопределенно о своем будущем, клуб не исключает возможности его продажи.

Источник пишет, что за англичанина итальянский клуб намерен получить 45 млн евро.

Известно, что за Абрахамом интерес проявляют клубы английской Премьер-лиги.